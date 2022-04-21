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الخميس، 21-04-2022 01:47 م

كدمات على جسم معتصم النهار بعد شجاره مع شاب

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الوكيل الإخباري - كشف الممثل السوري معتصم النهار انه وقع خلاف بينه وبين شاب تعرض له من دون أن يعرف السبب عندما كان في فترة المراهقة، وتطور الامر عندما رأت عائلة معتصم حالته بعد وصوله الى البيت.

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واكتشف معتصم بعد فترة أن هذا الشاب الذي تعرض له كان حبيب حبيبته السابق، ولذلك تعرض له لأنه غار عليها بعد رؤيتها مع شاب آخر.

 

وتابع معتصم في برنامج "هلا بك" : "أنا شخص قلق، والقلق ملازمني طول الوقت، وصار جزء من شخصيتي، وقررت التعامل مع هذا القلق كعامل إيجابي ولكن للاسف القلق موجود.. وأكثر ما يقلقني هو مستقبل ابنتي".

 

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