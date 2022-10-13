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الخميس، 13-10-2022 11:29 ص

كريم عبدالعزيز نجم الشباك.. الأعلى إيرادات في السينما المصرية

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الوكيل الإخباري -  تصدر الفنان كريم عبد العزيز، محركات بحث غوغل، بعد مشاركة اطلالته الأخيرة بملابس شتوية.

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كما تناولت أخبار عن شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز ليس للنجم كريم عبد العزيز صلة بها، حيث بداية ظهورهما في مسلسل " إمرأة من زمن الحب " أعتقد الجمهور أنهم أشقاء. 

 

قدم كريم عبد العزيز، عدة أفلام سينمائية عدة، التس حققت أرقامًا ضخمة في شباك التذاكر، ليستحوذ على قائمة أكثر الأعمال إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

 

الفجر

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