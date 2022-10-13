كريم عبدالعزيز نجم الشباك.. الأعلى إيرادات في السينما المصرية

الوكيل الإخباري - تصدر الفنان كريم عبد العزيز، محركات بحث غوغل، بعد مشاركة اطلالته الأخيرة بملابس شتوية.

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كما تناولت أخبار عن شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز ليس للنجم كريم عبد العزيز صلة بها، حيث بداية ظهورهما في مسلسل " إمرأة من زمن الحب " أعتقد الجمهور أنهم أشقاء.

قدم كريم عبد العزيز، عدة أفلام سينمائية عدة، التس حققت أرقامًا ضخمة في شباك التذاكر، ليستحوذ على قائمة أكثر الأعمال إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

الفجر