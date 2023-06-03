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السبت، 03-06-2023 03:20 م

كريم فهمي يهاجم الساخرين من قرار اعتزال ميرهان حسين

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الوكيل الإخباري - شن الفنان كريم فهمي هجوماً حاداً على الساخرين من قرار اعتزال الفنانة ميرهان حسين، والذي أعلنته على حسابها الخاص بـ"إنستغرام".

وكتب كريم منشوراً عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" وجه من خلاله الهجوم لمن سخر من قرار ميرهان قال فيه: "ممثلة قررت الاعتزال نتيجة إحباط أو أي شيء ما، بعض الناس على السوشال ميديا استظراف وإفيهات عليها وقرف ومفيش احترام مشاعر حد.. الإفية أغلى من الإنسانية وحشين وحشين أوي".

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وكان كريم فهمي قد تحدث عن تأثير الحسد عليه بعد مروره وأسرته بعدة أحداث غير طبيعية ومجموعة من الحوادث لاحقته خلال الفترة الماضية، أبرزها تعرض مكتبه للسرقة وإصابته بتمزق في يده، وقال في برنامج ET بالعربي، إن لحظة وصوله إلى أبو ظبي، ذهب لممارسة الرياضة ليفاجأ بإصابة في يده، مضيفاً: "أتمنى يكون تمزق إن شاء الله".


وأكد أنه يؤمن بالحسد لأنه مذكور في القرآن، معلقًا: "بخاف من الحسد لأنه مذكور في القرآن وكلنا مجربينه، وعايز أقول فعلاً لما بنزل صورة ليا أنا ودانا لازم نتخانق، في ناس مش بتكون قاصدة تحسد وممكن أنتِ تحسد نفسك، ومش بقول إنه شر ولكن بنحاول إننا نحصن نفسنا منه".

 

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