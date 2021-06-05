كندة حنا تتصالح مع انتقادات مسلسل الكندوش وتعترف بخطئها

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة السورية كندة حنا عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة وفيديو، من كواليس مسلسل "الكندوش" الذي عرض في رمضان الماضي، مع كل من الممثل السوري حسام تحسين بيك وهو كاتب المسلسل والممثلة السورية صباح الجزائري.

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وأرفقت كندة المنشور بتعليق اعترفت فيه عن عدم رضاها عن الشكل النهائي للمسلسل، والذي اعتبرت أنه يتعارض ببعض أجزائه مع النص المكتوب، وقالت: "صورة وفيديو مع أستاذتي النجمة صباح الجزائري والنجم القدير حسام تحسين بيك.. من كواليس مسلس الكندوش.. كتير كان في انتقاد لشخصيتي "أمل" بصمتها غير المبرر والقطعات غير المبررة لها.. كنتُ متلكن حاسة بزعل.. كل الانتقاد الصادقة لي تعرضت لها الشخصية أخذتها بعين الاعتبار وأكيد زعلت".



وتابعت كندة المنشور، وأكدت وجود أخطاء في المسلسل، خاصة بعدما استمعت إلى رأي كاتب المسلسل نفسه، حسام تحسين بيك، الذي وافق رأي المنتقدين، خلال مشاركته بإحدى البرامج المتلفزة، وكتبت: " بس اليوم حضرت لقاء النجم وكاتب العمل حسام تحسين بيك على برنامج ET بالعربي، فرحت انو هو كمان شايف متلنا وانو حالة النص مابتشبه الشي لي نعرض..."



وختمت حنا حديثها، وتمنت أن تكون قد تعلمت من خطئها مما سيساعدها في تجاربها القادمة: "ومو غلط ابداً الإنسان انو يجرب احياناً وماتظبط توقعاتو هاد طبيعي بس الاهم نتعلم من لي صار ونقدر نشتغل على مشروعنا بالطريقة الصحيحة لحتى نعمل تغير ويمكن احيانا بكون هاد الطريق الوحيد حتى تبلش تتغير الامور.. انشالله بالجزء الثاني نعمل عمل متكامل ونقدر نوصل لقلوب الجميع ... كل المحبة والتقدير ".

المصدر- الفن