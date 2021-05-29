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السبت، 29-05-2021 03:53 م

لاول مرة .. عمل رعب يضم الفنانة دينا الشربيني وتقلا شمعون - صورة

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الوكيل الإخباري - تمّ الإعلان عن بدء تصوير المسلسل الدرامي الجديد «الزيارة» الذي يجمع للمرة الأولى نجمتين عربيتين هما الفنانة المصرية دينا الشربيني والفنانة اللبنانية نجمة مسلسل عروس بيروت «تقلا شمعون».

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مسلسل «الزيارة» يتسمّ بأجواء من الرعب والتشويق في قالب دراما مبنِيّة على أحداث حقيقية حصلت في ثمانينات القرن الماضي، ويشرف على كتابة السيناريو السيناريست مريم نعوم بالتعاون مع ورشة سرد.

 


وقد وَصَلَت الفنانة دينا الشربيني إلى لبنان لتصوير مسلسل «الزيارة» وهو من أعمال «شاهد الأصلية»، الذي يجمعها بتقلا شمعون، وكارول عبود، وإيلي متري، وعبدو شاهين، وسيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين.


فكرة المسلسل مبنية على مُقابَلات مع أشخاص حقيقيين عَاشوا تجربة الرعب على امتداد ثلاثين عاماً، وكُتِبَتْ أحدَاثُها في 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، ومن إنتاج شركة «6Hats Entertainment» (طارق خوسيه غطاس) وإخراج أدولفو مارتينيز، ويعمل على تنفيذه فريق عالمي محترف، شارك في صناعة مسلسلات عالمية، وسيتم عرضه قريباً على «شاهد VIP».


ترصد الأحداث حكاية «إنصاف» التي تَصِل من القاهرة إلى بيروت سنة 1981، في زيارة غير مُتَوَقِّعة لأحد المنازل، والهدف من هذه الزيارة هو إزالة لعنة «عائلة حداد» والتخلّص من الشر المسيطر عليهم، ومنذ لحظة وصولها تقع أحداث خارقة للطبيعة ومليئة بمفاجآت مرعبة، لتكتشف «إنصاف» لاحقاً أن اللعنة ذاتها هي التي أفقدتها عائلتها.


يشار إلى أن النجمة دينا الشربيني شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل قصر النيل مع عدة نجوم أبرزهم ريهام عبد الغفور ونبيل عيسى وصبري فواز وأحمد خالد صالح.

 

 

المصدر - سيدتي 

 




 

 


 

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