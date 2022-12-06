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الثلاثاء، 06-12-2022 04:25 م

كندة علوش تتغزل بوسامة زوجها بهذه الكلمات !

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الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لزوجها الفنان عمرو يوسف، من حفل ماركة الأزياء العالمية "ديور"، والذي أُقيم منذ يومين عند سفح الأهرامات بحضور عدد كبير من النجوم العالميين.

وظهر عمرو في الصورة أمام أهرامات الجيزة لتعلّق كندة على الصورة بعبارات الغزل، وتوجّه رسالة رومانسية لزوجها كتبت فيها: "الله على جمال الأهرامات وعظمة الأهرامات وروعة الأهرامات... وشياكة الأهرامات... طول عمري بعشق الأهرامات".

والجدير بالذكر أن عمرو يوسف وكندة علوش تزوجا في عام 2017، بعد قصة حب فاجأت الوسط الفني، وحضر الزفاف عدد كبير من نجوم الفن من أصدقاء العروسين، ورُزقا بابنتهما الأولى، وأطلقا عليها اسم "حياة"، وبابنهما كريم.

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وآخر أعمال كندة علوش، هو مسلسل "ستات بيت المعادي" الذي عُرض عبر إحدى المنصات، وتدور أحداثه حول 3 نساء متزوجات في منزلٍ واحد ضمن فترات زمنية مختلفة ومتباعدة، ويجمع بينهن قاسم مشترك واحد هو اضطرارهن إلى اتخاذ قرارات مصيرية متشابهة بهدف التغلب على التحديات والمتاعب التي تواجه حياتهن الزوجية، وفيما تشكّل قضية خيانة الأزواج لزوجاتهم العمود الفقري للأحداث المتعاقبة في حقب زمنية مختلفة، تسلّط القصة الضوء على حياة كلّ من ربّة منزل تعيش في ستينيات القرن الماضي، وسيدة مجتمع تعيش في حقبة الثمانينيات، وثالثة تعيش في عصرنا الحالي، إذ تجمع بينهن ظروف متشابهة في علاقاتهن مع أزواجهن.

 

لها

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