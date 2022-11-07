نادية الجندي غاضبة وتتخذ هذا القرار - صورة

الوكيل الإخباري - حالة من الغضب انتابت النجمة نادية الجندي بعد علمها بوجود صفحة على تطبيق الـ"تيك توك" تنتحل شخصيتها وتحمل اسمها.



وعبّرت الجندي عن حالة الغضب هذه من خلال حسابها الرسمي في "إنستغرام" مؤكدةً أنها ستُنشئ صفحة رسمية باسمها، حيث كتبت: "ليس لدي أي أكونت رسمي على التيك توك وهذه الصفحة لا تمت لي بأي صلة وأنا مش ضد أي حد من المعجبين بعمل صفحات ليا لكن يجب التنويه أنها صفحه فانز ولا يتحدث بلساني".

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وأضافت: "وإن شاء الله سيتم إنشاء صفحه رسمية موثقة قريباً على التيك توك وغلق أي صفحة تتحدث بلساني على أي وسيلة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي".



واختتمت نادية الجندي بالقول: "وكل صفحاتي الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء سواء على الفيس بوك والإنستغرام وتويتر هما دول الأكونتات الرسمية اللي بتخصني فقط... وشكراً".



لها

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