نادية الجندي غاضبة وتتخذ هذا القرار - صورة

الوكيل الإخباري - حالة من الغضب انتابت النجمة نادية الجندي بعد علمها بوجود صفحة على تطبيق الـ"تيك توك" تنتحل شخصيتها وتحمل اسمها.
وعبّرت الجندي عن حالة الغضب هذه من خلال حسابها الرسمي في "إنستغرام" مؤكدةً أنها ستُنشئ صفحة رسمية باسمها، حيث كتبت: "ليس لدي أي أكونت رسمي على التيك توك وهذه الصفحة لا تمت لي بأي صلة وأنا مش ضد أي حد من المعجبين بعمل صفحات ليا لكن يجب التنويه أنها صفحه فانز ولا يتحدث بلساني".
وأضافت: "وإن شاء الله سيتم إنشاء صفحه رسمية موثقة قريباً على التيك توك وغلق أي صفحة تتحدث بلساني على أي وسيلة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي".
واختتمت نادية الجندي بالقول: "وكل صفحاتي الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء سواء على الفيس بوك والإنستغرام وتويتر هما دول الأكونتات الرسمية اللي بتخصني فقط... وشكراً".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة