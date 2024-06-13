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الخميس، 13-06-2024 01:58 م

لأول مرة.. هشام عاشور يكشف أسباب الانفصال عن نيللي كريم

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الوكيل الإخباري- في أول ظهور له بعد انفصاله عن الفنانة نيللي كريم، كشف لاعب الاسكواش السابق والممثل هشام عاشور، تفاصيل طلاقهما، وما أثير خلال الأيام الأخيرة بشأن علاقة أبناء الفنانة المصرية بالأمر.اضافة اعلان


ووصف هشام عاشور، في لقاء تلفزيوني ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، زواجه من نيللي كريم بأنه أضره أكثر مما أفاده، لافتاً إلى أنها لم تساعده أو ترشحه لأي عمل فني إطلاقاً.

وحول ما أثير بشأن علاقة أبناء نيللي كريم بطلاقهما، قال هشام عاشور، إن الأمر ليس حقيقياً، وهي شائعة الغرض منها عمل مشاهدات والانتشار على مواقع التواصل وغيرها.

ورغم طلاقهما، عبر عاشور، عن إعجابه بشخصية نيللي كريم، بقوله: "سأظل أكن لها كل الاحترام والتقدير، وأنا مش حاسس أنها طليقتي وهتفضل حبيبتي، وهنفضل أصدقاء".

وألمح عاشور إلى أن عدم التفاهم بينه وبين نيللي كريم، كان سبباً في الوصول إلى طلاقهما، مضيفاً: "كان في تقصير في بعض الأمور، وكان واضح أننا هنوصل لطريق الانفصال".

وكانت نيللي كريم قد انفصلت عن زوجها هشام عاشور، في نهاية مايو (أيار) الماضي، بعد عامين ونصف من الزواج. ونشرت كلمات عبر خاصية "ستوري" على حسابها على "إنستغرام" قبل ساعات من إعلان انفصالها جاء فيها: "يكبر الإنسان 3 أضعاف عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له".


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