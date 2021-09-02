لجين عمران تكشف وقوعها ضحية عملية نصب واحتيال

الوكيل الإخباري - كشفت الاعلامية السعودية لجين عمران عن تعرّضها للنصب والاحتيال للمرّة الأولى بعد إخفائها الأمر حتى عن المقرّبين منها.

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وقالت في فيديو نشرته عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي: "فيه ناس يتوقعون أن المرأة ضعيفة ومكسورة ومن الممكن أن ينضحك عليها ومن الممكن أخذ حقوقها ولا يمكن استرجاع حقوقها وناسيين أننا في دولة قانون وأقدر أخد حقي وبكل سهولة، الحق يؤخذ ولا يعطى فلجأت الى مركز شرطة بر دبي وما قصّروا معي وممتنة لهم ولولا فضل ربّ العالمين وفضلهم لما كان رجع حقي، موجهة لهم رسالة شكر".

وأضافت: "أنت في دولة قانون وسيأتون بحق المظلوم شئت أم أبيت، والحمد لله استرجعت كل أموالي، وهذا درس لي أردت أن أشاركه معكم. لا تثقون بأحد لا بكلمة ولا بشكل ولا بكلام معسول، وثقوا بشيء واحد الكلام الموجود على الورق وموقع من قبل الأطراف ما عدا ذلك لا تثقوا في أي شيء".

واختتمت لجين عمران حديثها بالقول: "لا تتعاملوا بحسن نية أبداً في هذا الوقت مهما كان مَن أمامكم".

المصدر - لبنان 24

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