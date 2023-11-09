لطيفة التونسية تكشف تعرضها للتهديد بسبب أغنية

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة لطيفة عن تعرضها للتهديد بعدما أعادت نشر أغنيتها "إلى طغاة العالم" التي طرحتها قبل سنوات ، دعمًا للقضية الفلسطينية، حيث حذفتها بعض المنصات العالمية.



وعبر مقطع فيديو لها عبر حسابها بانستغرام قالت لطيفة "عملت أغنية اسمها إلى طغاة العالم، برغم أن مواقع كتير من ضمنها تيك توك، منعوا الأغنية واعطونا تهديد بغلق الأغاني والأكونت بتاعي، إحنا تربينا على القضية الفلسطينية من صغرنا، 70 سنة والشعب الفلسطيني يعاني".

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وتابعت لطيفة "أنا بنت تونس وكل العالم شاف تونس عملت إيه بعد القصف والمهاذل والتهجير والتدمير بالبشر اللي بيحصل في غزة، إن الفن دائمًا ما يكون سلاحًا مدنيًا، ودائمًا ما يكون سلاح التعبير إذا لم يستطع الشخص التعبير بالكلام، مسشتهدة في ذلك بجولات كوكب الشرق أم كلثوم إبان نكسة 1967، وتوجيه أرباح وعوائد هذه الحفلات لصالح المجهود الحربي.

واختتمت لطيفة: "قناعاتي بأن من يحرر فلسطين رجالها الشرفاء، ورجال الأمة الشرفاء، ربي يحي الفلسطينيين ويرجعهم لبيوتهم، ويحمي هذا الشعب الرائع والمثالي، الشعب الصامد القوي".

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