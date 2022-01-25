لفتة إنسانية من شيرين رضا لموظفي أمن المولات

الوكيل الإخباري - ناشدت الفنانة شيرين رضا أصحاب المولات الكبرى بأن يرحموا موظفي الأمن في تلك المولات في أيام الطقس السيئ التي تمر بها مصر الفترة الحالية وذلك بعدما لاحظت ظاهرة عدم ارتداء أفراد الأمن سترة في البرد.

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وغردت شيرين من خلال حسابها الشخصي على "تويتر" قائلة: "لاحظت أن أفراد الأمن اللي في المولات كلهم بدون جاكيت في البرد القارس ده !! والسبب اللي قالوه علشان اليونيفورم لازم يبان !! نداء إلى السادة مديري المولات… أرجوكم الرحمة بأفراد الأمن ".

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