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السبت، 07-05-2022 12:43 م

لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي - فيديو

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الوكيل الإخباري - في أول تعليق له بعد حفل الزفاف وجه الفنان محمد فراج رسالة لزوجته الفنانة بسنت شوقي خلال لقاء له مع برنامج ET بالعربي قال فيها: "أنا ممكن أتكلّم عليكي وقت طويل أوي، بس طبعاً مش هينفع أقول كل اللى جوايا دلوقتي، أهم حاجة قبل إني بحبك، إني بشكرك على صبرك وعلى قلبك اللي طاوع مشاعرك وإنه اتغلب على عقلك عشان نكمل مع بعض".

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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات للعروسين وهما يرقصان مع أصدقائهما من الفنانين حيث ظهر الفنان محمد جمعة وهو يرقص مع فراج ويلتقط لهما صورة سيلفي وسط ضحكاتهما في حين اتجهت العروس لصديقاتها للرقص معهن.

 

وكانت بسنت قد احتفلت بليلة الحنة والتي تأتي في الليلة التي تسبق ليلة الزفاف، حيث نشرت على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور وفيديوهات من الحفل.

 

 

 

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