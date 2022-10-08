لهذا السبب.. كاظم الساهر يتصدر الترند

الوكيل الإخباري - أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر والفنانة المغربية عزيزة جلال حفلاً مميزاً ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.



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جلال التي أطلت على الجمهور بعد غياب، أسرتهم بصوتها الجميل، وأدت مجموعة من أغنياتها الخاصة، منها أغنية "أنا"، كما غنت "الأطلال" لكوكب الشرق أم كلثوم.

أما الساهر، فسحر الحاضرين بأدائه الرائع لمجموعة من أغنياته الخاصة، منها "قولي أحبك" و"مدرسة الحب".



وتفاعل الحضور بشكل كبير، وشارك مع الفنانين في غناء أغنياتهما، ولا يزال المتابعون يتداولون أخبار هذا الحفل والصور الخاصة به.

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