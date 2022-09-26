كاظم الساهر يتصدر مواقع التواصل بفيديو مسرب من الكواليس

الوكيل الإخباري-تصدر الفنان العراقي كاظم الساهر في الساعات القليلة الماضية الترند في العراق بعد انتشار مقطع فيديو من كواليس تصوير عمل جديد ظهر فيه مع فريق عمله، من خلال أغنية وطنية له ستصدر قريباً وفق ما تناقل رواد مواقع التواصل .

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وأطل الفنان العراقي كاظم الساهر مؤخرا في مصر بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات، وأحيا حفلاً غنائياً في منطقة الساحل الشمالي، كما و أحيا عدة حفلات فنية في أميركا.



