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الأربعاء، 10-01-2024 01:48 م

ليلى علوي تكشف سبب ابتعادها عن المسرح وأسرار عودتها

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الوكيل الإخباري - خلال لقائها ضمن برنامج "سينماتيك" المذاع على التلفزيون السعودي، كشفت الفنانة ليلى علوي أسباب غيابها السنوات الماضية عن المسرح وتفاصيل عودتها بمسرحية "الصندوق الأحمر" التي تقدّمها في "موسم الرياض"، مؤكدةً أنها بعدما وجدت النص الذي يرضيها، وافقت على تقديم المسرحية.

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وقالت ليلى: "لقيت النص اللي يرضيني لأنه متعالج بشكل استعراضي كوميدي وأنا بحب الاستعراض أوي، زائد أنك بتلاقي الإمكانيات اللي تحقق فيها العرض اللي نفسك تحققه ودي حاجة متوفرة هنا جداً".

وعن حبّها للمسرح، قالت ليلى: "أنا كنت عايزة أرجع للمسرح لأن الممثل بيستمتع بالمسرح والسينما بتستنى الإيرادات ونفس الحكاية الفيديو، لكن المسرح اختلافه إنك بتاخد رد الفعل اللي أنت محتاجه في ساعتها على طول". وأضافت: "في فترة كنت مركّزة في الفيديو أكتر والفترة دي مركزة في السينما أكتر والنص شدّني وفريق العمل كمان هايل وكمان المخرج".


وحول غيابها لفترة عن الساحة الفنية، قالت: "والدتي كانت تعبانة واتوفّت وأنا كنت محتاجة فترة أستعيد فيها نفسي قبل الشغل".

 

لها 

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