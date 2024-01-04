هنا الزاهد تبدأ العام الجديد بأربعة أعمال فنية

الوكيل الإخباري - بحالة من النشاط الفني، دخلت الفنانة هنا الزاهد العام الجديد 2024، حيث تستعد خلال أيام لعرض أربعة أعمال جديدة لها، ما بين السينما والدراما والمسرح.

اضافة اعلان



وتستهل هنا الزاهد أعمالها في العام الجديد بعرض مسرحية "كذا نوفل"، من بطولة أحمد السعدني في ثاني تعاون بينهما، ويشاركهما فيها محمد عبد الرحمن توتا وإدوارد وسامي مغاوري وميرنا جميل، ومن المقرر عرضها في الفترة من 9 كانون الثاني (يناير) الجاري إلى 13 منه، ضمن فعاليات "موسم الرياض".



كما تنتظر هنا الزاهد عرض مسلسلها الجديد "إقامة جبرية" من بطولة: أحمد حاتم وصابرين ومحمد الشرنوبي وثراء جبيل ومحمود البزاوي وعايدة رياض... وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.



أما في السينما فتترقب هنا الزاهد عرض فيلمين لها خلال الفترة المقبلة، هما: "فاصل من اللحظات اللذيذة"، بطولة: هشام ماجد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد والطفل جان رامز، ومن تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، وفيلم "بضع ساعات في يوم ما"، وهو بطولة: هشام ماجد ومي عمر ومحمد الشرنوبي ومايان السيد ومحمد سلام، ومن تأليف محمد صادق عن رواية له تحمل الاسم نفسه، وإخراج عثمان أبو لبن.

لها