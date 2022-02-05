ليلى علوي توضح سبب غيابها عن دراما رمضان المقبل

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة ليلى علوي السبب الحقيقي لغيابها عن الماراثون الرمضاني المقبل 2022، مؤكدة أن ذلك يرجع إلى مشاركتها في عمل سينمائي جديد تحضّر له خلال الفترة المقبلة.



وقالت ليلى علوي في تصريحات صحافية، إنها ستركز في الفترة الحالية على السينما بعد نجاحها فيها بفيلمَي "ماما حامل" و"200 جنيه"، وأن هذا النجاح فتح شهيتها على الظهور بكثافة في السينما، وأنها ستكتفي بعرض المسلسل الجديد "منوّرة بأهلها" خارج السباق الرمضاني 2022.

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