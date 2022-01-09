خروج هؤلاء النجوم من سباق دراما رمضان 2022

الوكيل الإخباري - رغم أنه متبق على شهر رمضان ثلاثة أشهر كاملة إلا أن هناك عدداً من الفنانين حجزوا بالفعل مقاعدهم مبكراً في السباق الدرامي الرمضاني 2022، حيث بدأت التحضيرات المبدئية لأعمالهم القادمة، وفي المقابل يشهد هذا الموسم خروج عدد كبير من النجوم من هذا السباق.





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كان أول من كشف عن تغيبه عن رمضان 2022 الفنان يوسف الشريف، حيث قرر الحصول على إجازة من الدراما، وذلك بعد أن شارك في رمضان الماضي بمسلسل "كوفيد 25".





أما الفنان الكبير يحيى الفخراني فلم يعلن عن مشروعه الدرامي المقبل، خاصة أنه من أوائل النجوم الذين يحرصون على بدء التحضيرات مبكراً، وهو ما يعني ابتعاد الفخراني هذا الموسم عن دراما رمضان، بسبب المجهود الذي بذله بمسلسل "نجيب زاهي زركش" ومسرحية "ياما في الجراب ياحاوي".





وأعلنت ليلى علوي أيضاً تغيبها عن الموسم الرمضاني القادم بسبب انشغالها بتصوير مسلسل "منورة بأهلها"، خلال هذه الفترة وينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة عشر حلقات فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.



لها