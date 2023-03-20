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الإثنين، 20-03-2023 04:37 م

ماجد المهندس.. نجم عام 2022 في حفل لن يُنسى بدبي

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الوكيل الإخباري- في ليلة غنائية حالمة، مليئة بالإحساس والأناقة كنجمها «برنس الغناء» ماجد المهندس، من تنظيم شركة «مومنتس إيفنتس»، خطفت «دار الحي» دبي الأضواء بحفل أقيم في «كوكا كولا أرينا»، ويعد الأبرز جماهيرياً وفنياً، إذ نفدت تذاكره بالكامل، وحضره 15 ألف متفرج. تألق فيه المهندس بأغانيه ومواويله، وقدم فيه لأول مرة عدداً من أغاني ألبومه الأخير «بديت اطيب»، إضافة لمجموعة من أشهر أعماله خلال مشواره الفني.

في الكواليس، التقى «برنس الغناء» مع الإعلامي نيشان، الذي تولى مهمة تقديم ماجد المهندس، وشكره على ما سمعه منه من عبارات ثناء، ثم عانق صوته 15 ألف متفرج موجودين في الحفل، فبدأ بأغنيته «فهموه»، تلتها رائعتاه: "تناديك، وعطشان"، والجميل في ذلك التفاعل والانسجام اللذان كان يعيشهما المهندس على المسرح مع جمهوره.

وجاء مسك الختام في الحفل مع رائعته «جنة جنة»، التي ألهبت حماس الجمهور، وهو يغرد «جنة جنة يا الإمارات»، فجاء المشهد أجمل ختام لسهرة رسمت لوحة لن ينساها من حضرها عن علاقة حب تجمع ماجد المهندس بجمهوره.

كما حظي المهندس بتكريمين أسعداه، هما تتويجه «نجم العام» كأفضل مطرب عربي. ونيله جائزة «أفضل أغنية خليجية» عن عام 2022.

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زهرة الخليج 

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