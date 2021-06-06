الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

15 ألف دولار لكل لاعب في حال التأهل للدور الحاسم من تصفيات المونديال

نقابة الألبسة: أسعار الشحن البحري ارتفعت لأكثر من 400%

حملة لإعطاء مطعوم كورونا للقطاع التجاري بمأدبا

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

الأحد، 06-06-2021 02:48 م

ماذا قالت كارلا حداد عن طوني أبو جودة؟

image


الوكيل الإخباري - تعيش الإعلامية كارلا حداد نجاح برنامجها " في Male " التي تقدّمه مساء كل جمعة على قناة الLBCI حيث أكّدت في حديث خاص ل"لبنان24" “أن هذا النجاح يعود بالدرجة الاولى الى فريق العمل".

اضافة اعلان
 

وأشارت كارلا أن "الفريق يعمل من قلبه ويحب عمله ويضع طاقاته في البرنامج رغم كل الظروف حيث أنهم إستطاعوا جعل المشاهد ينتظر الحلقات ووضعوا الضيف في إطار طريف غير كلاسيكي" . 

 

وتابعت "إن هدف البرنامج هو أن يكون الضيف مرتاحا ومبسوطا ، يلعب ، ويقوم بتحديات ممتعة تفرح المشاهد وهذا سر من أسرار النجاح "السهل الممتنع " معتبرة أن " في Male " هو فسحة تنفّس وأوكسجين للمشاهد وهو سيستمرّ في برمجة فصل الخريف إلا إذا ولع البلد" !

 

عن ضيوف البرنامج ، أكّدت كارلا أنها إكتشفت في كل شخصيّة أشياء جديدة وأن 99 % كي لا تقول 100 % من الضيوف كانوا مبسوطين وأصبحوا أصدقاء مؤكّدة أنها تريد إستضافة كل Male يريد أن يكون ضيفها لأنه يكون الملك معها، قائلة : " ما بحب ما خلّي ولا Male من شرّي لما يكون موجود بالبرنامج " .


عن علاقة المودّة بينها وبين طليقها طوني أبو جودة ، أكّدت كارلا أن الإنسان لا يجب أن تحكم عليه أو تتعاطى معه حسب لونه ، دينه ووضعه الإجتماعي بل حسب أخلاقه وتصرفاته . كارلا أشارت الى" أن العلاقة معه ستبقى وديّة ، محبّة وإحترام لأننا نتكلّم عن 21 سنة من الزواج والمعرفة ولدينا إبنة وهي أغلى ما في حياتنا. سنستمرّ أصدقاء لآخر يوم في حياتنا وهذا لا نقاش به "  .

 

المصدر - لبنان 24 

 

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
203988_0

بالصورة .. الفنان محمد انور يرزق بمولودته الثانية

راغب-علامة-وزوجته

راغب علامة يدعم زوجته بمشروعها الجديد في مصر

60bdc0554c59b733610465cb

مصر.. 3 فنانين في المستشفيات ممنوع عنهم الزيارة

7615166-307550846

غدارة يا دنيا لميريام فارس تتخطى حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة

EntyHelwa

برومو لـ تامر حسني يتصدر الترند - بالصورة

zara

الممثلة العُمانية زارا البلوشي ترد على متابع 'متنمر'- فيديو