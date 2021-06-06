ماذا قالت كارلا حداد عن طوني أبو جودة؟

الوكيل الإخباري - تعيش الإعلامية كارلا حداد نجاح برنامجها " في Male " التي تقدّمه مساء كل جمعة على قناة الLBCI حيث أكّدت في حديث خاص ل"لبنان24" “أن هذا النجاح يعود بالدرجة الاولى الى فريق العمل".

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وأشارت كارلا أن "الفريق يعمل من قلبه ويحب عمله ويضع طاقاته في البرنامج رغم كل الظروف حيث أنهم إستطاعوا جعل المشاهد ينتظر الحلقات ووضعوا الضيف في إطار طريف غير كلاسيكي" .

وتابعت "إن هدف البرنامج هو أن يكون الضيف مرتاحا ومبسوطا ، يلعب ، ويقوم بتحديات ممتعة تفرح المشاهد وهذا سر من أسرار النجاح "السهل الممتنع " معتبرة أن " في Male " هو فسحة تنفّس وأوكسجين للمشاهد وهو سيستمرّ في برمجة فصل الخريف إلا إذا ولع البلد" !

عن ضيوف البرنامج ، أكّدت كارلا أنها إكتشفت في كل شخصيّة أشياء جديدة وأن 99 % كي لا تقول 100 % من الضيوف كانوا مبسوطين وأصبحوا أصدقاء مؤكّدة أنها تريد إستضافة كل Male يريد أن يكون ضيفها لأنه يكون الملك معها، قائلة : " ما بحب ما خلّي ولا Male من شرّي لما يكون موجود بالبرنامج " .



عن علاقة المودّة بينها وبين طليقها طوني أبو جودة ، أكّدت كارلا أن الإنسان لا يجب أن تحكم عليه أو تتعاطى معه حسب لونه ، دينه ووضعه الإجتماعي بل حسب أخلاقه وتصرفاته . كارلا أشارت الى" أن العلاقة معه ستبقى وديّة ، محبّة وإحترام لأننا نتكلّم عن 21 سنة من الزواج والمعرفة ولدينا إبنة وهي أغلى ما في حياتنا. سنستمرّ أصدقاء لآخر يوم في حياتنا وهذا لا نقاش به " .

المصدر - لبنان 24