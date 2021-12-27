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الإثنين، 27-12-2021 12:29 م

ماغي بوغصن تروي تجربتها مع السرطان - صور

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الوكيل الإخباري - تصدر إسم النجمة ماغي بوغصن مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن معاناتها من مرض السرطان وظهور إبنها ريان للمرة الأولى على الاعلام.

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ونشرت ماغي صوراً تجمعها بإبنها الشاب عبر صفحتها على موقع تويتر .

 

 

من جهة ثانية، تحدثت ماغي عن المحنة التي عانتها مع السرطان وأكدت أنها دائماً تدعم مركز سرطان الأطفال . 

وعن فترة مرضها، أكدت أنها كادت تصاب بشلل نصفي، بسبب السرطان وهذا الأمر لم يكن احتمالاً، بل كان إصابة حتمية ستحدث رغماً عن الجميع، مبينة أنها وقتها دعت الله بألا تجري العملية، وهو ما حدث بعد أن خدرها الأطباء ليقرروا تأجيلها وبالفعل تأجلت عاماً كاملاً ولكن بعدها باتت الخطورة أكبر واضطرت لأن تجريها.



المصدر - لها 

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