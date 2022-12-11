ما سبب ايقاف عمر كمال عن الغناء ؟

الوكيل الإخباري-أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بياناً أعلنت فيه إيقاف الفنان عمر كمال عن الغناء وتحويله للتحقيق.



وقالت النقابة في بيانها: "قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف التصريح السنوي للعضو عمر محمد كمال الشهير بعمر كمال لحين الانتهاء من التحقيق معه".

ولم توضح نقابة الموسيقيين، سبب إيقاف عمر كمال حتى الآن.

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وقال مصدر لموقع " لها " انه تواصل مع نقابة الموسيقيين، لمعرفة الأسباب وراء قرار النقابة بإيقاف عمر كمال عن الغناء وتحويله للتحقيق حيث أكد أن قرار وقف عمر كمال جاء بسبب غنائه بالخارج دون تصريح وإحيائه عددًا من الحفلات دون الالتزام بميثاق النقابة.



وأوضح المصدر أن عمر كان قد أحيا العديد من الحفلات الخاصة خلال الفترة الماضية الأمر الذي وضعه في موقف الاتهام أمام النقابة لتصدر قرارها السابق.



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