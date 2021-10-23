مجهولون يطرقون باب الفنانة آيتن عامر

الوكيل الإخباري - روت الفنانة المصرية آيتن عامر تفاصيل موقف أفزعها بعد مشاجرة في شارع أسفل منزلها، وقيام مجهولين بطرق الباب عليها.

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وقالت آيتن عامر عبر "فيسبوك": "خناقة تحت البيت وأهل الولد اللي كان بيتخانق طالعين يخبطوا على بيتي وفاكرين أنه اللي اتخانق مع ابنهم بيشتغل معايا ومخبياه وعايزيني أسلمه ليهم".



وتابعت: "مكنش في حد في مدخل البيت الوقت ده وطلعوا الدور عندي وتخبط فظيع على الباب وعز (زوجها) للأسف مسافر، فأخدت الولاد وقفلت عليا باب الأوضة".

وأضافت: "من اللهوجة سبت تليفوناتي برة ملقتش غير الآيباد جمبي ومعرفتش أتصل بحد، فكتبت عشان جمبي يجيلي لحد ما فكرت اطلع البلكونة انده الناس يلحقوني".



وقالت: "الحمد لله طلعوا وكله تمام اطمنوا، والناس فهموهم أن مفيش حد واعتذروا ومشيوا، المنطقة فيها رجالة".

المصدر - لبنان 24

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