محمد الشرنوبي يكشف السبب الحقيقي لإلغاء حفله في دار الأوبرا-فيديو

الوكيل الإخباري - كشف الفنان محمد الشرنوبي السبب الحقيقي وراء إلغاء حفله الغنائي، الذي كان مقرراً إقامته ضمن فعاليات الدورة الـ 31 لـ"مهرجان الموسيقى العربية" في دار الأوبرا المصرية.

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pic.twitter.com/cQdTVzpP1X رسالة على الواتساب من سارة الطباخ كانت سبب الغاء الحفل في دار الاوبرا”..هكذا بدأ #محمد_الشرنوبي لقائه معنا حيث قرر أن يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل هذه الأزمة من خلال ET بالعربي خاصةً انه بكل مرة نعتقد أن الأزمة انتهت، نعود ونكتشف أنها مستمرة.. تابعوا اللقاء👇 https://t.co/A668CwOl0C October 17, 2022

وأكد محمد الشرنوبي سلامة موقفه قائلاً: "أنا بقيت حر والطرف التاني مش بيعمل غير شوشرة، وتصدير صورة معينة للإعلام بعد تزييف الحقيقة لإنه شاطر في هذا الأمر ودي شغلته".

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