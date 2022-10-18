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الثلاثاء، 18-10-2022 01:34 م

محمد الشرنوبي يكشف السبب الحقيقي لإلغاء حفله في دار الأوبرا-فيديو

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان محمد الشرنوبي السبب الحقيقي وراء إلغاء حفله الغنائي، الذي كان مقرراً إقامته ضمن فعاليات الدورة الـ 31 لـ"مهرجان الموسيقى العربية" في دار الأوبرا المصرية.

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وأكد محمد الشرنوبي سلامة موقفه قائلاً: "أنا بقيت حر والطرف التاني مش بيعمل غير شوشرة، وتصدير صورة معينة للإعلام بعد تزييف الحقيقة لإنه شاطر في هذا الأمر ودي شغلته".

 

 

لها

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