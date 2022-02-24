محمد رمضان يواصل استفزاز الجمهور: معجون أسناني عيار 24 - فيديو

الوكيل الإخباري - ما زال الفنان محمد رمضان يستغل الفرصة تلو الأخرى لاستفزاز الجمهور، وذلك بمداومته على استعراض ممتلكاته والهدايا التي يحصل عليها، وكان آخرها نشره مقطع فيديو عبر حسابه الخاص في "إنستغرام .

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ظهر فيه وهو يستعرض آخر هدية تلقّاها، وهي عبارة عن معجون أسنان مطعّم بالذهب عيار 24 قيراطاً، حيث وقف أمام المرآة وهو ينظّف أسنانه... وعلّق على الفيديو قائلاً: "بحب أشارك جمهوري لحظاتي الغريبة... دي هدية وصلتني معجون أسنان ذهب 24 قيراط".

وكشف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن سعر معجون الأسنان والفرشاة يبلغ 99 فرنكاً سويسرياً، أي ما يعادل 1700 جنيه مصري، والمعجون يحتوي على جل الأسنان ذهب 24 قيراطاً، كما أن الفرشاة مطلية هي الأخرى بالذهب.

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