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الإثنين، 14-02-2022 01:58 م

خروج محمد رمضان من الفيلم العالمي همس الصحراء

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الوكيل الإخباري - بعد إعلان الفنان محمد رمضان عن دخوله السينما العالمية من خلال فيلم "همس الصحراء"، والذي كان قد روّج له عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، فوجئ جمهور رمضان بانسحابه من الفيلم رغم أنه يضم الكثير من النجوم العالميين.

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وأكدت مصادر صحافية، أن رمضان وافق على الفيلم في بداية الأمر؛ اعتقاداً منه سيشارك في المهرجانات الفنية، وينافس على جائزة الأوسكار، لأن هدفه لم يكن المشاركة في عمل فني مع نجوم عالميين فحسب، بل ترشّحه أيضاً لجائزة الأوسكار.

وأضاف المصدر أن محمد رمضان علم أن الفيلم سيُطرح تجارياً، وهو ما دفعه للتراجع والاعتذار قبل تصوير مشاهده بأيام قليلة، وحلّ بدلاً منه الفنان عمرو سعد.

لها 

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