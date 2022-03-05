محمد رمضان يوجه رسالة لملك المغرب محمد السادس - صورة

الوكيل الإخباري - نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة جديدة على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي جمعته بالعاهل المغربي محمد السادس.

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ووجه رمضان رسالة لملك المغرب حيث أرفق الصورة بتعليق قائلاً: "جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه .. أفتخر وأنا أقول تعلمت منك الكثير .. حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة وحفظ الله بلدي الغالية مصر رئيساً وشعباً".

الجدير بالذكر أن محمد رمضان كان قد نشر مقطع فيديو وحوله الكثير من المعجبين الذين يريدون التقاط معه صور تذكارية لتوثيق هذه اللحظة بينهم، وأرفق رمضان الفيديو بأغنيته الشهيرة "نامبر 1"، وعلق على المنشور ذاته قائلا "أنا جمهوري واقف بضهري".





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