محمد عساف يطلق أول أغنية باللهجة السعودية -فيديو

الوكيل الإخباري- "بنت جدة" أغنية غزلية سعودية جديدة أطلقها الفنان الفلسطيني محمد عساف، لتدخل قلوب محبيه وجمهوره في السعودية والعالم العربي، الذين أشادوا بالأغنية، رغم أنها الأغنية السعودية الأولى له.



تفاعل الجمهور عبر تويتر مع الأغنية، حيث أشاد الجمهور بها لحناً وصوتاً وكلمات، مهنئين عساف، حيث تجاوزت الأغنية الـ100 ألف مشاهدة بعد أقل من 15 ساعة من طرحها على يوتيوب، كما أن الأغنية متوفرة أيضاً عبر جميع المنصات الموسيقية.

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يذكر أن آخر أغنية لعساف كانت بعنوان "بالحب بنوقع"، وتم طرحها قبل 8 أشهر، وحققت مشاهدات مرتفعة تجاوزت 3 ملايين.



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