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الخميس، 11-05-2023 04:41 م

تفاصيل اول فيلم سعودي للفنان محمد لطفي

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الوكيل الإخباري- روَّج الفنان محمد لطفي من خلال حسابه الخاص في "إنستغرام" لفيلمه السعودي الأول "ملك الحلبة"، والذي يشارك فيه مع كلٍ من سلمى أبو ضيف وشادي ألفونس من مصر.

ونشر لطفي الإعلان الدعائي للفيلم الذي من المقرر أن يُعرض في دور السينما السعودية في الأول من حزيران (يونيو) المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول شخص يصفه كل مَن يعرفه بالفاشل حتى يقرر أن يصبح مصارعاً ويحاول شق طريقه نحو الاحترافية. ويُشارك في بطولة الفيلم من الجانب السعودي: ياسين غزاوي، حكيم جمعة، فيصل الكردي، ومن مصر: محمد لطفي، سلمى أبو ضيف، شادي ألفونس، وهو من إخراج محمد سعيد حارب.

يُذكر أن فيلم "ملك الحلبة" عُرض في قسم السينما السعودية الجديدة للأفلام الطويلة، في "مهرجان البحر الأحمر السينمائي" عام 2022.

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