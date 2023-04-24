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الإثنين، 24-04-2023 10:30 ص

محمد قنوع يوجه رسالة لوالده الراحل قبل وفاته بساعات

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الوكيل الإخباري- وجه الفنان السوري محمد قنوع رسالة إلى والده المخرج الراحل مروان قنوع الذي توفي قبل 3 سنوات، وذلك قبل يوم واحد من وفاته مساء أول أمس السبت.

رسالة محمد قنوع لوالده الراحل قبل وفاته
وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشر محمد قنوع عن شوقه لوالده الراحل قائلاً: "يا هلالاً غاب عن عيني وراح تاركاً في القلب ناراً واستراح رحمك الله وعوضك الجنة". وذلك تعليقاً على شاهد قبر والده الذي نشر صورته.


وغيب الموت الفنان السوري محمد قنوع، عن عمر ناهز 49 عاماً إثر مروره بأزمة صحية أودت بحياته، مساء السبت، ثاني أيام عيد الفطر.

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ليالينا

 




 

 


 

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