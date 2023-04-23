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الأحد، 23-04-2023 02:25 م

محمد قنوع تنبأ بوفاته في آخر منشور له.. لن تصدّقوا ماذا فعل – صورة

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الوكيل الاخباري - بعد العودة إلى منشوره الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تنبّأ الممثل السوري الراحل محمد قنوع بـ وفاته بعد ساعاتٍ مما حصل معه.

في التفاصيل، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلان وفاة النجم السوري الراحل محمد قنوع ، آخر منشور شاركه عبر حسابه في “فيسبوك” ينعى فيه شخصيته “شومان”، التي جسدها في "مسلسل العربجي”.

في المنشور، شارك الفنان الراجل صورة لشخصيته “شومان” باللونين الأسود والأبيض، وعليها شريطا أسود يدل على الحداد، وكتب: “وداعًا شومان.

وانهالت التعليقات على المنشور بعد إعلان وفاة قنوع نتيجة إصابته بلجطة قلبية، كما لو أن الفنان علم باقتراب أجله.

وقبل يوم واحد من وفاته، كان الفنان الراحل قد شارك صورة لقبر والده مروان محمد قنوع، الذي وفاته المنية قبل 3 سنوات، وأرفقها بتعليق: “يا هلالاً غاب عن عيني وراح. تاركاً في القلب ناراً واستراح..رحمك الله وعوضك الجنة”.

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