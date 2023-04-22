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السبت، 22-04-2023 09:22 م

وفاة أحد أبطال مسلسل العربجي محمد قنوع

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الوكيل الإخباري - نعت نقابة الفنانين السوريين النجم محمد قنوع.

وقالت النقابة في منشور لها عبر فيسبوك:" نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع.

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لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل".

 

ومحمد ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة بدمشق والتي اشتغلت لسنوات على المسرح الكوميدي "دبابيس" تحت اسم "الأخوين قنوع"، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.


بداياته الفنية كانت مع الفنان السوري ياسر العظمة في العام 1995، ومنذ ذلك التاريخ شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا" كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة.


"وداعا شومان"
وقبل رحيله نعى قنوع شخصيته في مسلسله الأخير "شومان" التي يلعبها في مسلسل العربجي، بعد أن قتل في الحلقة 21 على يد عبدو العربجي.


ونشر محمد صورة شخصية وعلق قائلا: "وداعا شومان" على قد ما كرهنا شومان على قد ما ضحكنا.. والأهم خلانا نعرف معدن الفنان محمد قنوع الحقيقي".


وحقق "العربجي" أرقاما قياسية على كل المستويات، إذ قاربت مشاهداته على تطبيق "تيك توك" نصف بليون مشاهدة، مع وصوله إلى المرتبة الأولى في المسلسلات السورية واللبنانية على محرك البحث "غوغل" وفق "غوغل ترندز".










 




 

 


 

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