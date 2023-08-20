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الأحد، 20-08-2023 03:00 م

مخرج فيلم "عمر وسلمى" يكشف أسباب خلافه مع تامر حسني

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الوكيل الإخباري- خلال حلوله ضيفاً على برنامج "بنت البلد"، الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى على قناة "TeN"، كشف المخرج أحمد البدري أسباب خلافه مع الفنان تامر حسني، بعد رفضه إخراج الجزء الثالث من فيلم "عمر وسلمى"، رغم إخراجه الجزء الثاني من الفيلم.

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وأضاف "البدري": "القضية إنك نجحت مع حد، بتغير الفكر ليه؟! ده كان صراع بين أحمد ومحمد السبكي بعد انفصالهما عن بعض".


وتابع: "أحمد السبكي قاله متجبش حد غير أحمد البدري يعمل الفيلم يا محمد، قال له (تامر) عايز وعايز وفكر جديد… خلاص دي مقدرش أتكلم فيها، لكن مع احترامي للجميع أنجح عمر وسلمى اللي عملهم تامر هو الجزء الثاني".

وأكمل: "أنا سعيد بتامر حسني جدًا وبنجاحاته، ومتابع أعماله، ربنا يوفقه، هو فنان كبير وقدير، والزعل كان لحظي".


يذكر أن فيلم "عمر وسلمى"، كان من بطولة تامر حسني ومي عز الدين وعزت أبو عوف ولاميتا فرنجية وليلى وملك أحمد زاهر.

لها

 




 

 


 

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