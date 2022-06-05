مرض " كرون " يصيب ابن الفنان تيم حسن وحالته الصحية مستقرة

الوكيل الإخباري-تصدر خبر مرض ورد ابن الممثل السوري تيم حسن من زوجته السابقة الممثلة السورية ديما بياعة التريند في مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعدما كشفت ديما معلومات جديدة عن وضعه الصحي الدقيق.



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وقالت ديما ان الحالة الصحية لورد أصبحت أفضل اليوم وذلك بعد معاناة من مضاعفات مرض "كرون" .



وتابعت وقالت ديما ان ورد قد شفي من هذا المرض بفضل دكتور اعشاب كويتي قدم لها بعض الأدوية العشبية التي ساعدته على التعافي، وهو الامر بدا واضحا في تحاليله الطبية قبل وبعد تناوله العلاج.

يذكر ان "كرون" هو التهاب مزمن وغير معدٍ، يسبب التهاب بطانة الجهاز الهضمي وهو أحد الأمراض التي تسمى أمراض التهاب الأمعاء.





