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الأحد، 09-01-2022 04:26 م

مروان خوري يعود بطرب للموسم الثالث

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الوكيل الإخباري - بدأت محطة العربي2 التي انطلقت أواخر الاسبوع الماضي بعرض برنامج الفنان مروان خوري "طرب" في موسم ثالث، يستضيف خوري في الحلقة الأولى منه النجمة العراقية أصيل هميم، والحلقة تطرح موضوع الاحساس الفني والموسيقي في حوار وأغنيات تجمع بين الضيفة وخوري.

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ويطرح البرنامج في موسمه الجديد موضوعات جديدة وحلقات خاصة عن "الراي الجزائري"، و"المزاج الطربي" والأنماط الغنائية، والأغنية الملتزمة، والآلات الغربية في المغرب العربي، فضلاً عن حلقات تكريمية، ومن بينها حلقة لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم (1898ــ1975) والموسيقار رياض السنباطي (ــ1981). 

 

نواعم

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