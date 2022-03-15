مروان خوري ينفصل عن خطيبته بشكل نهائي

الوكيل الإخباري - أفادت مصادر موقع الفن ان خبر إنفصال الفنان اللبناني مروان خوري عن خطيبته ندى رمال أصبح مؤكدا مئة بالمئة وذلك بعد ان تم تأجيل الزفاف الذي كان من المفترض ان يتم خلال شهر أيلول الماضي.

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وسبب الانفصال الحقيقي لم يتم كشفه حتى الان مع احتمالية ان تكون الغيرة هي التي اشعلت خلافا بينهما قبل ايام من موعد الزفاف وجماهرية مروان الكبيرة وحب النساء له ولأعماله اضافة الى شهرته الواسعة التي تشغله بين الحين والاخر عن التفرع لحياته الشخصية .

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