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الأحد، 26-03-2023 11:53 ص

مسلسل"الزند".. تيم حسن يتورط بجريمة قتل -فيديو

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الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "الزند ذئب العاصي"، أحداثا مشوقة بعد أن يورّط نورس باشا "أنس طيارة"، عاصي الزند "تيم حسن" في جريمة قتل رئيس العسكر.

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وفي التفاصيل، يلجأ عاصي إلى معتز باشا رئيس العسكر الذي خدم تحت قيادته فترة طويلة من أجل مساعدته في استرداد أرضه من نورس باشا.


ويدعو معتز باشا، عاصي الزند من أجل التفاهم مع الباشا نورس إلى القصر، ليتفاجأ أنه مدعو إلى حفلة ضخمة يتواجد بها عدد كبير من رجال الدولة وكبارها.
يتوقف نورس أمام الجميع وإلى جانبهم عاصي ويستأذن من الحضور بحجة إنهاء أمر ما، وبعد أن يخبر عاصي أنه وافق على إعادة الأرض له، يتفاجأ الأخير بقيام نورس بقتل رئيس العسكر معتز وإلصاق التهمة به.



 

فوشيا

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