مسلسل جديد للفنان جهاد سعد

الوكيل الإخباري-كشف الفنان السوري جهاد سعد عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "أنتيكا" من تأليف أيوب الحجلي وإخراج يزن أديب غانم.



وقال جهاد سعد لموقع الفن أنه يجسد شخصية "الوالي" وهي شخصية مركبة مزاجية تحمل الكثير من التقلبات النفسية و الإجتماعية تارة يكون شخص ضعيف وتارة قوي ينتقم من أعدائه بكل حزم.

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ويتحدث العمل عن ثلاثة عصور ويترجم قصة مابين الواقعي والخيال بقالب درامي مشوق، العمل وهو من بطولة رنا الأبيض، جيني إسبر، جهاد سعد، حيدر أحمد وغيرهم.



كما يشارك في التمثيل كل من عبدالله الجفالي، مازن غانم، خالد مهروسة، مضر هنيدي، حسام دلال، وقامت بغناء شارة العمل الفنانة هالة ، والعمل من إشراف ماهر الشيخ.





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