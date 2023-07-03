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الإثنين، 03-07-2023 11:34 ص

الوسط الفني يفجع بوفاة فنان مصري -صورة

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الوكيل الإخباري- رحل عن عالم الفن اليوم ، الفنان المصري الشاب أحمد قنديل عن عمر ناهز 36 عاماً  ، في صدمة ومفاجئة لجميع محبيه.

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ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة الظهر، من مسجد الحصري بـ أكتوبر، والدفنة بمقابر الحديدي العبور طريق بلبيس.


وأعلن الفنان كريم عبد الجواد، وفاة  أحمد قنديل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله صديقي الغالي أحمد قنديل، صلاة الجنازة في مسجد الحصري أكتوبر، بعد صلاة الظهر، والدفنة في مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس. 

 


 

القاهرة24

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