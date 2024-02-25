مصطفى شعبان يدخل سوق السمك بـ 'المعلم' في رمضان

الوكيل الإخباري - يُعد مسلسل "المعلم"، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2024، التعاون الثاني الذي يجمع كل من النجم مصطفى شعبان والنجمة سهر الصايغ.



ويشكل رمضان 2024 استثماراً لنجاح الثنائي، بعد أن حققا نجاحاً ساحقاً في موسم رمضان 2023، عن مسلسل "بابا المجال"، ليكررا التجربة في "المعلم" للعام الثاني على التوالي.

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ويجمع "المعلم" بين الصايغ وشعبان في إطار درامي شعبي اجتماعي، وتجسد سهر الصايغ البطولة النسائية بدور زوجة مصطفى شعبان.



أحداث المعلم

مسلسل "المعلم" تدور قصته حول مصطفى شعبان الذي يقوم بأداء شخصية تاجر سمك، حيث يظهر في الإعلان الرسمي بصورة الرجل المكافح المثابر في مواجهة الظروف العصيبة التي تواجهه، بعد واقعة تتسبب في خسائر لوالده.

وتتسبب الظروف بجعل مصطفى شعبان يسعى إلى الانتقام لوالده من خال الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية وسجنه وسرقة أموال أسرته، ثم تتسع دائرة الشك في المحيطين به.

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