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الأربعاء، 23-03-2022 03:06 م

معتصم النهار يرفض الرد على خبر انفصاله

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الوكيل الإخباري - تصدّر خبر انفصال معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. وما بين التكذيب والحقيقة.

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يبدو أن خبر الانفصال أصبح رسمياَ بعد عدة خلافات مستمرة بين الزوجين معتصم النهار بطل "صالون زهرة" وزوجته لين برنجكجي خلال الفترة الماضية خاصة نهاية عام 2021؛ ما جعل لين تحذف صورها الخاصة مع معتصم على صفحتها الرسمية على الإنستغرام، لكنه لم ينته بالانفصال وجرى الصلح بينهما سريعاً حتى عادت الخلافات مجدداً قبل فترة لتنهي علاقتهما بالانفصال الرسمي.

 

وحتى الآن لم يخرج أي منهما للرد على الأخبار المنتشرة بنفي الخبر أو تأكيده، فيما اكتفى معتصم بإلغاء متابعة زوجته عبر الإنستغرام والأمر نفسه بالنسبة إلى لين التي نشرت صورة خاصة تجمعها بابنتهما الوحيدة ساندرا عبر خاصية ستوري قبل ساعات.

 

نواعم

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