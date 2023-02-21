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الثلاثاء، 21-02-2023 03:00 م

معتصم النهار يعبر عن تخوفه من الزلازل بهذه الكلمات !

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الوكيل الإخباري- بعد وقوع زلزال جديد مساء امس في سوريا وتركيا، ادى الى انهيار عدد من الابنية في بعض المناطق الشمالية السورية، كما وصلت ارتداداته الى لبنان حيث شعر به الشعب اللبناني بشكل كبير، نشر الممثل السوري معتصم النهار تغريدة على حسابه عبر تويتر، عبر فيها عن خوفه وقلقه مما يحصل.

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وفي التفاصيل، قال معتصم: "كم هو صعب عندما يصبح خوفك مصدره جدران بيتك.. كن هو مؤلم عندما تتخيل حجم الخوف الذي شعر به الناس عند سقوطهم"، خاتما تغريدته بالقول: "الله يحمي الجميع ويمرق هلأيام الصعبة على خير".

 

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