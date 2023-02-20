بعد هجومه على الغرب.. دريد لحام يتبرع لمتضرري زلزال سوريا

الوكيل الإخباري-أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، تبرع الفنان السوري دريد لحام لصالح الأهالي المتضررة من الشعب السوري والمحافظات المنكوبة نتيجة حدوث الزلزال الذي اجتاج البلاد .



وكتبت نقابة الفنانين في سوريا، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بالتنسيق مع نقابة الفنانين، بادر الفنان القدير دريد لحام مشكورا بالتبرع لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذي تعرضت له سورية الحبيبة.



وأثار دريد لحام، جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية بعد تصريحاته التي تهاجم الغرب لعدم مساعدتهم ضحايا سوريا.

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القاهرة24