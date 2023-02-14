الثلاثاء 14-02-2023
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الثلاثاء، 14-02-2023 12:50 م

نجم باب الحارة بمبادرة إنسانية لافتة تجاه المتضررين في سوريا.. هذا ما فعله !

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الوكيل الإخباري- ساهم الممثل السوري مصطفى الخاني بمساعدة العائلات المتضررة من الزلزال، الذي ضرب سوريا الأسبوع الماضي والذي أسفر عن خسائر فادحة في الارواح.

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وفي منشور له على حسابه عبر "انستغرام"، طلب الخاني من المتضررين إرسال رسالة له بالاسم الثلاثي ورقم الهاتف، حتى يستطيع المساعدة، مؤكدا أنه سيتكفل بدفع أجار منازل لإيوائهم ريثما تمر هذه الفترة العصيبة، بعد تأكده من مختار منطقتهم، بأن منزلهم قد تهدّم بالفعل.


وقال مصطفى في تعليقه: "أرجو من جميع العوائل في محافظة حماة التي انهدمت منازلها بسبب الزلزال وليس لديهم مكان للسكن، إرسال رسالة على الخاص بالاسم الثلاثي ورقم الهاتف، وبعد أن نتأكد من مختار منطقتهم بأن منزلهم قد تهدّم، سأتكفل بأجار منازل لإيوائهم ريثما تمر هذه الفترة العصيبة".



 


 

 


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