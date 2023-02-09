سقوط منزل فنانة شهيرة في زلزال سوريا

الوكيل الإخباري-قالت الفنانة السورية سهر أبو شروف ان منزلها في مدينة حلب سقط جراء الزلزال المدمر الذي ضرب شمال تركيا وسبب دمارا كبيرا في تركيا وسوريا.
وكشفت سهر ان منزلها كان متضرراً من أيام الحرب السورية، وكانت تنوي ترميمه الا ان الزلزال قضى عليه مطمئنة جمهورها على صحتها ومشيرة الى انها متواجدة في اللاذقية.
وكتبت سهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمدلله قدر الله وماشاء فعل، سقوط بيتنا بحلب بعدما كنت ناوية بالأيام صلح، الأضرار فيه بفعل الحرب".
الحمدلله— سهر أبو شروف (@saharaboshrof) February 8, 2023
قدر الله وماشاء فعل
سقوط بيتنا بحلب
بعد ماكنت ناوية بالأيام صلح
الأضرار فيه بفعل الحرب
صبراً جميل وبالله المستعان#زلزال_حلب
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