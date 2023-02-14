جومانا مراد بتعليق مؤثر بعد زلزال سوريا: شي بوجع القلب

الوكيل الإخباري- عبرت الممثلة السورية جومانا مراد عن حزنها الكبير جراء الزلزال المدمر الذي ضرب بلدها سوريا الأسبوع الماضي.

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وفي حديث لبرنامج "MBC Trending" ، قالت جومانا: "بعزي كل أهالي الشهداء اللي ماتوا وبعزي حالي وكل سوري، وأتمنى من الله أن يتطلف بالناس اللي تحت الركام"، مضيفة: "اللي صار بوجع القلب وكتير صعب عالكل.. بدي أشكر كل مين ساعد سوريا سواء دول أو أشخاص".



وفي تغريدة على حسابها عبر تويتر، قالت جومانا مراد: "الله يرحم كل أهالينا وشهداءنا في حادث الزلزال الأليم.. شيء بيحزن وبيوجع القلب.. دمتم آمنين وسالمين في أوطانكم".



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