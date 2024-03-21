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الخميس، 21-03-2024 02:26 م

مفاجآت مسلسل 'بيت الرفاعي'.. وحذف اسم سيد رجب من التتر

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الوكيل الإخباري - شهد مسلسل "بيت الرفاعي" خلافاً بين نجمين في العمل، بسبب ترتيب الأسماء على تتر المسلسل، ما تسبب عن طريق الخطأ في اختفاء اسم أحدهما.

وتصدر مسلسل "بيت الرفاعي" اسم بطل العمل، أمير كرارة، ثم أحمد رزق، يليهما اسمي سيد رجب مع ميرنا جميل على لوحة واحدة، الأمر الذي اعترض عليه سيد رجب، باعتباره فنان كبير له اسم، ولا يصح وضع اسمه بجوار فنانة شابة مبتدئة.

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وظهر اسم سيد رجب على التتر في الحلقات الأولى من المسلسل، ثم اختفى تماماً.


وشهدت الحلقة العاشرة من المسلسل، الكشف عن تفاصيل قتل الحاج محمود الرفاعي "أحمد فؤاد سليم".


وخلال أحداث الحلقة 10 ظهر الحاج عبد الحميد، الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب والخادمة، التي تجسد شخصيتها "حنان فكري" في المنزل، ثم تدخل إلى غرفته، وتخبره بأنها ترى الكثير من الكوابيس، وذلك بعدما ورطها وطلب منها أن تقتل شقيقه الحاج محمود الرفاعي في مفاجأة صادمة.

 

وبذلك ظهر القاتل الحقيقي للحاج محمود الرفاعي الذي قُتل في الحلقة الأولى بمشهد جمع بينه وبين ابنه دكتور ياسين الذي تورط بقضية قتله عندما دخل أفراد عائلته ووجدوه مقتول بجانبه، وبالفعل تم القاء القبض عليه ولكنه هرب من سيارة الترحيلات ليثبت براءته.

 

 

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