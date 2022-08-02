الثلاثاء 02-08-2022
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الثلاثاء، 02-08-2022 12:47 م

ممثل عربي ينجو من الموت بعد اشتعال مركبته .. فيديو وصور

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الوكيل الإخباري-تعرض الممثل الكويتي الشهير عبد الله التركماني، إلى حادث مروع أثناء قيادة سيارته على إحدى الطرق، حيث فوجئ باندلاع النيران في مقدمة السيارة، الأمر الذي تسبب في تدمير أجزاء كبيرة منها.

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وشارك الممثل الكويتي الشهير عبد الله التركماني مقطع فيديو وصور للحظة الحادث وعلق  قائلاً :الحمد لله قدر الله وما شاء فعل .. ما حدث اليوم معي هو رحمة من الله ، رضى ودعاء من والدي ( رحمه الله ) ووالدتي ( الله يحفظها ) ، حب وحنان ورضا زوجتي وأبنائي الصغار. 

 

وتفاعل المتابعين مع المنشور متمنيين دوام السلامة للفنان .


 

 



 




 

 


 

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