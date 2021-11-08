منة عرفة تعلن انفصالها عن زوجها قبل أيام من حفل زفافهما

الوكيل الإخباري - بعد أن أعلن الممثل المصري محمود المهدي إنفصاله عن الممثلة المصرية منة عرفة قبل أيام من حفل الزفاف، كشف محمود سبب طلاقه، إذ أشار إلى أنه رجل شرقي وصعيدي وهناك أمور لا يمكن أن يقبل بها.

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فلفت إلى أنه فضّل الانفصال عن منّة بدلا من الوقوف أمام حلمها الفني.

وكان أعلن محمود خبر الإنفاصيل في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً:" تم الانفصال وكل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

وقد ضج خبر إنفصال منة مواقع التواصل الإجتماعي وعبر عدد كبر من المتابعين دعمهم الدائم ومساندتهم المستمرة لها.



المصدر - الفن