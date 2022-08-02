مها المصري تتعرض لوعكة صحية وتوضح حالتها !

الوكيل الإخباري-
بعد انقطاع دام سنوات ، عادت الممثلة مها المصري لنشاطها الفني من خلال مسلسل"الكرزون" .اضافة اعلان
ولكنها قالت بتصريح خاص لموقع " الفن
" أنها استوقفت تصوير مشاهدها حالياً بسبب تعرضها لوعكة صحية وإصابتها بالموجة الجديدة من فيروس كورونا.
و أشارت مها المصري أنها حالتها الصحية ليست جيدة وأنها متعبة بالوقت الحالي خاصة أن هذه المرة الأولى التي تصاب
بالفيروس معبرة عن ذلك بالقول:"لست قادرة على تحريك نفسي من شدة الألم".
الجدير ذكره أن "الكرزون"من تأليف وحوار مروان قاووق و رنيم عودة، ومن إخراج رشاد كوكش، ويضم نخبة من نجوم الدراما السورية منهم، فاء موصلي، مها المصري، عبير شمس الدين، ليليا الاطرش، أسامه الروماني، علي كريم، ليث المفتي، رشا رستم وغيرهم.
وكان آخر أعمال مها المصري مسلسل "بروكار" الجزء الأول الذي عرض عام 2020 في حين اعتذرت عن المشاركة في الجزء الثاني الذي عرض عام 2022 بسبب تواجدها خارج البلاد.